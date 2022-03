Desde México, el periodista Beto Ortiz se pronunció sobre lo manifestado por el presidente de la República, Pedro Castillo, quien pidió que los ciudadanos de diversas regiones del país no se sientan menos en comparación a las personas que viven en “zonas pitucas como San Isidro y Miraflores”.

Durante la edición de “Beto a saber” de este viernes 25 de marzo, el presentador no se guardó nada y arremetió contra el mandatario de la Nación por su discurso clasista.

“El mismo presidente que habla que los pitucos de San Isidro, que los pitucos de Miraflores son iguales a la gente de Puno, que son discriminadores, que son racistas y que le encanta hacer este tipo de conflictos y diferencias entre peruanos resulta que se comporta como un nuevo rico. No puedo creer que hayan comprado toneladas de carnes rojas, toneladas de pollo, de azúcar como si tuvieran que alimentar a una provincia completa. No sé de donde viene esta desesperación por comprar comida y comida cara. En un momento en que la población más necesitada se organiza en comedores populares que ya quisieran tener algunos de los insumos que Pedro Castillo almacena en Palacio de Gobierno”, cuestionó en un inicio.

Según se reveló en un informe periodístico del espacio de Willax TV, solo en 8 meses que va del gobierno de Pedro Castillo, el Despacho Presidencial habría gastado 1 millón y medio de soles en carnes finas y embutidos de marcas carísimas.

“Para alguien a quien le canta polarizar, enfrentar a los peruanos porque unos tienen y otros no, porque uno tiene carro y el otro no, porque unos viven en el cerro y otros viven en el Golf (...) Millones de peruanos gracias a su gobierno hoy viven peor que antes, mientras tanto Pedro Castillo que viene de una especie de hambre atrasada, ¿no? con un hambre de siglos, compra toneladas de lomo, toneladas de pollo sin menudencia porque el rey no come menudencia”, agregó muy indignado.

Finalmente, Beto Ortiz manifestó: “El comedor de Palacio no necesita está enorme cantidad industrial de insumos y no necesitan comer carne de lomo todos los días, ¿qué clase de revancha es esta? ¿por qué está gente necesita ahora llenarse el buche con las carnes más caras y los productos más exclusivos?, ¿a eso han llegado al poder? nos parece escandaloso y nos parece muy ofensivo para las clases populares que confiaron en este presidente que claramente se ha burlado de ellos y les ha dado la espalda”.

