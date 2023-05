El reality de competencia “Esto es Guerra” está nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que su participante, Gino Assereto expresara comentarios racistas en medio de un juego hacía su compañero Chevy. El hecho no pasó desapercibido por las autoridades y el Ministerio de Cultura se ha pronunciado para rechazar las declaraciones emitidas en el programa de América Televisión.

En ese sentido, el propio Chevy salió a dar su versión de los hechos a través de se cuenta de Instagram e indicó que no se sintió discriminado en el programa en el que trabaja. Sin embargo, indicó que le manda todo el apoyo a las persona que si se sintieron discriminadas e ofendidas por las palabras de Gino Assereto.

Chevy niega discriminación

“Mucho no tengo que decir acerca del tema pasado del suceso, lo único que me interesa y lo único que me importa es decirle a las personas que se han sentido tocadas o se han sentido vulneradas de que tienen tomo mi amor, respaldo, apoyo y solidaridad . Les mando un fuerte abrazo y un beso gigante”, inició indicando Chevy.

Chevy también explicó que no formaría parte de algo que no es correcto. “Yo tengo la personalidad y los valores tan marcados que nunca estaría detrás de algo que no es correcto ”. agregó el competidor.

Además, aprovechó la oportunidad y mandó un comunicado a las autoridades e instituciones que se han pronunciado y rechazado los comentarios racistas emitidos en el programa.

Chevy manda mensaje a las autoridades

“A las organizaciones, a las personas a las entidades que se encargaran de ver y regular de este tipo de cosas, de que si este fuese un acto realmente de discriminación han hecho un trabajo espectacular ”, mencionó el modelo.

Chevy apoya a Gino Assereto

Chevy también habló sobre el autor de las polémicas declaraciones, Gino Assereto, y aseguró que su compañero no es racistas, sino que se equivocó.

“Esto no ha sido un acto de discriminación, de que la persona que se confundió que tuvo un error, no es racista, no es una persona así porque lo conozco puedo dar fe de ello, los quiero gracias por todo el apoyo”, finalizó el chico reality.

