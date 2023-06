Fuerte y claro. Clara Seminara no se quedó callada y se refirió al recurso de apelación que habría presentado Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Yuca’, a raíz que la actriz ganó el juicio por tocamientos indebidos en una primera instancia.

Y es que la artista peruana comentó que su objetivo nunca fue que el cómico vaya preso, pero que sí se haga justicia por todos los años que ha durado el proceso legal y el complicado momento que le tocó vivir cuando fue víctima de acoso por parte de él.

“Yo no quiero que se vaya preso, a él le pusieron de sentencia tres años de prisión suspendida y mil soles de reparación civil, pero lo que apeló mi abogado es el monto porque considera que no compensa todo lo que hemos gastado durante el proceso”, comenzó diciendo para Trome.

Por otra parte, Clara Seminara se mostró bastante respetuosa con las decisiones que viene tomando el juez a cargo de su caso. Sin embargo, reafirmó que llegará hasta las últimas consecuencias para encontras justicia.

“Él ha apelado la sentencia porque se ha declarado inocente, ha hecho bien su apelación y el juez lo ha aceptado (...) La pericia psicológica que nos hicieron a los dos dice lo contrario por lo cual el juez me dio la razón en primera instancia. Es él quien no presentó ninguna prueba para comprobar que es inocente, no presentó ni testigos porque a la única que llevo fue a ‘Dayanita’, quien dijo que no se acordaba de nada”, sentenció.

“Llegaré hasta el final del proceso. Siempre he tenido la misma versión durante todos estos años, él me obligó a esto, no creo que lo absuelvan, pero esperaré a la decisión del juez”, finalizó.

