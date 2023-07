Christian Cueva sigue siendo tema de debate en los programas de espectáculos y deportivos. El popular ‘Aladino’, de 31 años de edad, no llega a un acuerdo con Alianza Lima, por lo que aún no hay novedades sobre su futuro futbolístico en Perú.

Para algunos, como el periodista Giancarlo Granda, los hinchas dan palo a Cueva porque su rendimiento no fue el mejor en la Copa Libertadores ni en el Apertura de la Liga 1.

“Yo justifico todo en base al rendimiento. Se le pega de más porque su rendimiento no fue bueno”, dijo en el panel de ‘Mande Quién Mande’.

En ese mismo panel estaba Miguel ‘Conejo’ Rebosio, quien estuvo de acuerdo con el ‘Flaco’ Granda. “Es difícil, lo importante es que él reconoció su error. Lo que mas dolió es que todo el mundo esperaba que Christian Cueva, al legar al Perú, encuentre su nivel, pero no lo consiguió. Y a parte, no fue a entrenar, es una falta muy grave, me imagino que es consciente de lo que puede pasar”.

De otro lado, cuestionó la doble moral de los hinchas, quienes celebraban al futbolista con la canción ‘Cervecero’ de Armonía 10.

“Nadie se puede rasgar las vestiduras porque cuando sale Cueva le ponen la canción Cantinero (’Cervecero’) ¿a quién incentivas? Cometió un error. Eso no me parece broma. nunca en la historia del futbol lo he visto (...) Alianza hizo el esfuerzo de traerle a él y avanzar en la Copo Libertadores, y no fue así”, sentenció.

