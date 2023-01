El ‘ Cuto’ Guadalupe tuvo fuertes palabras contra su amigo Roberto ‘Chorri’ Palacios, quien ha sido ampayado hasta en tres ocasiones siendo infiel a la madre de sus hijos. Karla Quintana.

El exfutbolista de Universitario de Deportes fue consultado sobre las infidelidades del ‘Chorri’. Según ‘Magaly TV La Firme’, el exfutbolista de la Selección Peruana tuvo un encuentro íntimo en su camioneta con Maribel Meza, días antes de casarse.

“Yo tampoco he sido un santo, entonces yo creo que cuando uno hace una autocrítica en la vida y quiere corregir sus errores, lo puedes hacer. Yo ante Dios he podido cambiar mi vida y gracias a ese cambio me va de maravilla. Eso depende de cada uno. En la vida todo da vueltas, no me gustaría hacer algo que lastime a esa persona porque tarde o temprano... el karma regresa ” , reflexionó el ‘Cuto’.

Janet Barboza comentó que, aparentemente, el ‘Chorri’ no cree en el karma, ya que fue captado en varias ocasiones sacando los pies del plato. El ‘Cuto’ comentó que no habló con su amigo sobre sus ampays, pero le dio un consejo de oro:

“No le he dicho nada, uno lo siente porque uno considera a las personas. pero también somos personas adultas, personas que debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Yo, de corazón, deseo que no vuelva a suceder porque su esposa, sus hijos... yo le tengo fe al Chorri”.

