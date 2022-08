Deyvis Orosco, líder del grupo Néctar, decidió responder a su manera a las despiadadas críticas de la exmadrina de su hijo Milan, Magaly Medina, quien lo tildó de gordo huachafo y mal cantante. Según la ‘Urraca’, el cumbiambero tendría un complejo con sus raíces peruanas y por eso trataría de esconderse bajo los lentes oscuros que siempre usa.

A través de una entrevista, el ‘Bomboncito de la cumbia’ restó importancia a las burlas de su excomadre y explicó el motivo por el cual siempre se deja ver con lentes de sol en cualquier época del año.

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre críticas de Magaly Medina?

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo”, dijo el novio de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

En esa línea, el yerno de Jessica Newton mencionó que no cambiaría ni su estilo ni su look solo por hacer feliz a sus detractores: “T engo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios: los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de; y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad”.

¿Qué dijo Magaly sobre Deyvis Orosco?

La ‘Urraca’ soltó todos sus dardos contra el yerno de su examiga Jessica Newton, Deyvis Orosco, y se burló cruelmente del look del cantante, quien tiene como característica usar lentes oscuros en cualquier época del año, incluso los usó la noche de su baby shower, evento al que asistió Medina.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, expresó Magaly Medina.

