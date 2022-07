Ruth Medina, la mujer que protagonizó un ampay con Roberto ‘Chorri’ Palacios, contó que el futbolista le dijo que su esposa, Karla Quintana, nunca lo iba a dejar porque él le daba estabilidad económica.

Y es que a muchos les sorprendió que Karla Quintana reapareciera con su esposo en una fiesta organizada por María Fe Saldaña, pocas semanas después del escándalo de infidelidad. Según Medina, el ‘Chorri’ le aseguró “que no estaba con la esposa”: “el tema familiar eso vende y yo no le creía. Él me decía ‘yo no estoy con mi mujer, eso vende’... y yo le decía ‘pero, ¿cómo vas a estar con tu mujer?’. Le digo ‘tu mujer va a estar a tu lado’ y me dice ‘no, ella nunca me va a dejar’. ‘¿Pero por qué no te va a dejar?’ ‘Porque yo le doy la estabilidad económica’”

En estas declaraciones, dadas al programa “Amor y fuego”, Ruth Medina también reveló que el exfutbolista le hacía varios regalos: “Cuando venía acá a Chiclayo, yo soy soltera, me hacía sentir bien, hacía un montón de méritos. (¿Qué detalles tenía contigo?) Anillos, a veces me daba efectivo porque sabe que soy mamá. Un anillo de plata, pero igual lo voy a botar, porque no vale nada”.

Asimismo, Ruth Medina aseguró que pensó en la mujer del ‘Chorri’ Palacios: “Disculpas por el beso, porque de verdad no me gustaría que me lo hagan a mí, eso sí le pediría disculpas, pero del beso no pasó nada porque yo no quise, si tuve conciencia que sí tenía mujer”.

“Mujer, ponte la razón, siempre te van a poner los cachos, los cuernos y ya depende de cada persona si quiere o no, por eso yo decía alejarme, hasta quemé el vestido que me ampayaron, lo quemé”, expresó Ruth Medina.

La joven también minimizó al exjugador de fútbol: “No es la gran cosa, no es la gran cosa, se cree un buen hombre, pero en realidad creo que quiere tantas mujeres para sentirse un buen hombre cuando en realidad no es nada”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL del 18 al 24 de julio del 2022 | #TuFuturoConAmatista | HORÓSCOPO DE LA SEMANA