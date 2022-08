El exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera reapareció ante cámaras para llorar y pedir perdón a su familia e hijos y, principalmente, a su aún esposa Lorena Cárdenas, tras conocerse públicamente que fue infiel en varias oportunidades.

El medio hermano de Paolo Guerrero confirmó que su matrimonio terminó a inicios de este 2022, por lo que “ella podía salir a sus reuniones y yo también”.

“Sí, ya estamos separados desde comienzos de año, pero no por amor sino más que todo porque no conjugamos en algunas cosas (...) Es de hombres asumir responsabilidades; pero eso me va a hacer cambiar y mejorar en mi vida”, sostuvo en una entrevista exclusiva en Teledeportes.

Sin embargo, no reconoció que haya tenido relaciones extramatrimoniales: “Yo soy respetuoso de las damas y no me gusta hablar de ella. Si he cometido un error, a sumo mi responsabilidad”.

Niega a joven venezolana

El programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló el testimonio de una joven venezolana, Wilmari Jiménez de 23 años, a quien le prometió casarse luego de divorciarse de Lorena Cárdenas, su actual esposa.

“Lo ha dejado entrever (que es mi hijo). Ella es una chica a la que conocí hace 4 años, la conocí y conversé con ella dos veces. Después desapareció y vino la pandemia. No es cierto (una relación entre ambos), eso sí lo puedo decir que no es así. Ella quería saludarme por el tema de mi cáncer, nos hemos vuelto a reencontrar y las cosas como las ha dicho no son así, a mí me gusta que siempre digan la verdad”, manifestó el exfutbolista.

¿Reconoce relación con Julia Díaz?

El programa ‘Amor y Fuego’ entrevistó a Julia Díaz, quien dijo que tuvo una relación con el futbolista desde hace un año y terminaron hace 3 semanas.

Al respecto, Coyote Rivera no negó el romance y respondió: “La señora me lo presentó una amiga, hemos congeniado, era una persona muy alegre, pero no pensé que pueda decir las cosas a tal magnitud”.

