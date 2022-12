Alberto Sarmiento, hermano de John Kelvin, disparó contra Karla Tarazona por las duras críticas que lanza contra el cumbiambero diariamente. Y para callarla, recordó que la conductora de TV tuvo un fugaz romance con el ex de Dalia Durán.

En sus redes sociales, ‘Koki’ Sarmiento contó que Tarazona “conoce muy bien” a John Kelvin y que paraba con él de arriba a abajo. El familiar del cantante explotó porque estarían en contra de que el condenado por agresión física regrese a los escenarios.

“Veo que Karla Tarazona y el tal Kurt (Metiche) le dan con palo a John e incitan al odio y hasta hacen llamado a los empresarios para que no lo contraten jajaja. Hace semanas dijeron que no hablaría más de John pero como les da rating no pueden dejar de hablar de él. Para Karla Tarazona, tú lo conoces muy bien, cuando estuviste con él en tu juventud y parabas metida en la casa de Atahualpa, ¿alguna vez mi hermano fue agresivo? Hasta parabas llevando pizza JAJAJA ”, dijo en una historia de Instagram.

Asimismo, le mandó su ‘chiquita’ a Kurt Villavicencio ‘Metiche’: “me imagino que no llevas a John porque nunca pudiste entrar en el círculo de amigos cuando parábamos con nuestra amiga Pamela y tratabas de colgarte de alguien para llegar a la TV”.

“Par de recorosos que son, déjenlo trabajar tranquilo ”, sentenció el hermano de John Kelvin.

Karla Tarazona critica a nueva ‘saliente’ de John Kelvin

John Kelvin gozó de tremendo viaje en las playas de Piura junto a su nueva ‘saliente’ Alejandra Acha, pese a que aún no se divorcia de Dalia Durán.

Karla Tarazona, conductora del programa D’Mañana, aprovechó para mandarle un fuerte misil al cumbiambero: “Esperemos que la nueva saliente no salga a denunciarlo en unos cuantos meses” .

