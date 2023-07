Gabriela Serpa , la bomba sexy del programa cómico ‘JB en ATV’, denunció públicamente que fue víctima de tocamientos indebidos mientras presentaba un show en una discoteca ‘Leo Dance’ de Paiján, en la provincia de Ascope del departamento La Libertad.

La modelo denunció que la discoteca “ no brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos” . Además, rechazó que el local minimice este delito, al lanza un comunicado donde la acusan de burlarse de sus fans, al abandonar el evento de manera intempestiva.

¿Qué dijo dueño de la discoteca contra Gabriela Serpa?

Un representante de la discoteca ‘Leo Dance’, identificado como Carlos Uriol, difundió un comunicado donde asegura que Gabriela Serpa abandonó el local pese a que le habían pagado el monto pactado por su presentación.

“Gabriela Serpa llegó a nuestro local discoteca a punto de las 3 am, cuando la fiesta estaba encaminada, subió al escenario a hacer su show e invitó a dos chicos para que bailen, uno de ellos quizás estaba en copa y le rozó, sin querer, la pierna. La artista no quiso continuar con el show aduciendo que ‘así no se puede trabajar’. Bajo pretexto de ir a cambiarse su ropa sensual para hacer su show salió raudamente, se subió a su carro y se fue dejando a su público en una desazón de incertidumbre total”.

De otro lado, indicaron que rechazan “tajantemente algún acto de falta de respeto a la artista cómica Gabriel Serpa en nuestro local”.

“Los honorarios de pago por los servicios prestados fueron cancelados; sin embargo la artista no cumplió con su palabra ni con su público que la aclamaba”.

Además, en su cuenta de Facebook, el presunto dueño del local arremetió contra la modelo de 30 años, aduciendo que “se burló de sus seguidores” y “se creyó una diva”.

