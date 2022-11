Este lunes 21 de noviembre de 2022, durante el programa América Hoy, Ethel Pozo aprovechó la tardanza de Janet Barboza a la boda de Valeria Piazza para criticar a las personas que llegan solo a las fiestas y se pierden “lo más importante”. Como se conoce, Tula Rodríguez fue una de las últimas en aparecer en el matrimonio.

“La boda estaba citaba a las 4:30 de la tarde”, dijo Janet Barboza. “4, señora, 4 de la tarde”, la corrigió Ethel Pozo. “Pero señora, usted no leyó bien el parte porque usted llegó a las 7 de la noche”, comentó Brunella Horna.

“Pero es que en aras de la verdad, dígale la verdad a la gente: 4 de la tarde era la boda, la invitación era 4 de la tarde”, insistió Ethel Pozo, mientras que Janet respondió con ironía: “Me siento mal, me siento horrible, no he podido dormir todo el fin de semana por haberme pedido la parte de la ceremonia”.

En ese momento, Ethel Pozo arremetió contra las personas que llegaron tarde a la boda: “Es lo más importante (la ceremonia) porque no se va para comer y bailar, se va para celebrar la unión”.

“No pues ¿cómo me vas a decir que voy a comer y bailar, Ethel?”, reclamó la ‘rulitos’. “No, es que señora, si llega a las 7 de la noche ¿a qué va si la novia se casó a las 4?”, expresó Ethel Pozo.

Cabe resaltar que Janet Barboza no llegó a las 7 de la noche, sino al finalizar la ceremonia de matrimonio; sin embargo, Tula Rodríguez sí apareció cuando ya era de noche y la fiesta ya había comenzado.

Fuente: América Televisión

