Lo recuerda con bastante cariño. Federico Dantón García Cheesman, hijo menor de Alan García, recientemente cumplió 18 años de edad y decidió por primera vez romper su silencio y referirse a la muerte de su padre, quien en abril del 2019 fue declarado con prisión preventiva, motivo por el que se quitó la vida.

Según lo que comentó el joven, la decisión que tomó el expresidente del Perú no fue algo repentino, pues el exmandatario tenía en claro cómo terminaría su vida.

“Alan García no era un personaje que se iba a morir por vejez. No lo ibas a ver con 80 años postrado en una cama. No era un personaje al que ibas a ver derrotado. Creo que ese acto es su huella en la historia” , comenzó diciendo en conversación con Perú21.

Asimismo, Federico Dantón señaló que valoró cada momento que vivió con su padre, pues a diferencia de sus hermanos, el líder aprista podía compartir mucho más con él.

“Lo acompañaba a los mítines y se me ponían los pelos de punta, pero 30 minutos después estábamos en mi casa y estaba con mi papá. A él yo lo he tenido mayor, he tenido la suerte de tener a Alan García con tiempo libre. No como mis hermanos. Y con este tiempo libre, mi papá creo que no sabía mucho qué hacer porque se pasaba muy pendiente de lo que hacía yo y conversábamos todo el día”, confesó.

