Gabriela Herrera le lanzó una fuerte advertencia a Patricio Parodi y Luciana Fuster , luego que el ‘chico reality’ se mostrara inconforme con el regreso de la bailarina a “Esto Es Guerra”. El popular ‘Pato’ dejó la caballerosidad a un lado y terminó tildándola de “mono con metralleta”.

“Hay personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión”, comentó el popular ‘Pato’.

¿Qué respondió Gabriela Herrera a Patricio Parodi?

Gabriela Herrera negó que haya entrado con la ‘pata en alto’ al reality de baile que inauguró ‘Esto Es Guerra’. Por ello, recomendó a Patricio y Luciana pasarse un ‘palo santo’ para quitarse la mala onda.

“Todos venimos a trabajar, si les incomoda, que la mala vibra... que se pasen un palo santo, un sahumerio porque no sé qué vibras le estarán pasando a ellos” , dijo la bailarina.

“Ya, si me van a buscar me van a encontrar porque muda no soy” , advirtió.

Finalmente aseguró que el problema contra ella sería personal: “Por mi lado yo estoy tranquila, yo soy paz y amor, solo dije algunas cosas que tenia en cuestión, pero como le digo yo todos saltan, si hubiese sido otra persona, normal. Ya que a otros les fastidie, no es problema mío”.

