Gabriela Serpa, modelo y actriz cómica, sufrió un incómodo y bochornoso momento en una discoteca luego que un fan le besara el pecho cuando este se subió al escenario.

La integrante del programa ‘JB en ATV’ se pronunció en un diario local luego que las imágenes se hicieron virales en redes sociales. Serpa se mostró furiosa y condenó los hechos.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos, y le dije ¿Qué te pasa?, Ahí reaccioné y lo sacaron… fue una falta de respeto de esa persona”, declaró a Trome.

La hermana menor de la cantante Claudia Serpa aseguró que no se percató de lo que estaba sucediendo porque de hacerlo hubiera reaccionado y le tiraba una cachetada al sujeto.

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, agregó Gabriela Serpa.

