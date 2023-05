Gisela Valcárcel se pronunció por primera vez acerca de la infidelidad de Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes, con quien tiene tres hijos. Como se sabe, el futbolista fue ‘ampayado’ pasando la noche con Jossmery Toledo en Cusco, a fines del mes de marzo; y en abril, se fueron de paseo a un centro campestre en Chosica.

La ‘Señito’ fue consultada sobre su retorno a la televisión, pero ella comentó: “es mas fácil responder qué pienso de los infieles”.

En ese sentido, felicitó a Rosa Fuentes por retomar su vida y sacar adelante a sus hijos, tras el engaño de su marido.

“Me encanta que Rosa Fuentes se olvide (de él) porque lo que no nos suma, no debe restarnos, debe quedarse al costado. Los digo por experiencia propia. El hombre que te saca la vuelta, ya lo ha hecho antes y te lo seguirá sacando, sino cambia un día y no siente el dolor fuerte” , fue el contundente mensaje de Gisela, este jueves 04 de mayo en ‘América HOY’.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel de la infidelidad de Paolo Hurtado?

Gisela Valcárcel también se pronunció por el embarazo de Rosa Fuentes, quien espera a su tercer hijo. Por ello, arremetió contra Paolo Hurtado, ya que sus hijos crecerán sin su figura paterna.

“Me da pena que hombres dejen de educar a sus hijos, por eso es que la pareja es lo primero que se debe de cuidar (…) El bebé de Rosa será un bebé lleno de amor, pero sin duda se preguntará donde está su papá. Hay hombres que no recapacitan en eso” , sostuvo.

“Pero cuando llegan a viejos y les duele la próstata y los tienen que operar, caen en la casa de la mujer porque esa es la verdad”, sentenció la rubia, basándose en su experiencia de vida.

Gisela Valcárcel hablando de los infieles

