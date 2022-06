La cantante Giuliana Rengifo se sometió a una una cirugía de reducción de mamas, debido a las molestias que ha presentado en la espalda, así lo reveló en sus redes sociales.

“Siento que lo necesito, mas allá de un tema estético es un tema de salud”, comentó la cantante en un video publicado en Instagram.

La cumbiambera habló con el Trome tras su operación y reveló que ahora se siente como una jovencita de 20 años.

“Hace tiempo que quería reducirme y levantarme las ‘chichis’, que me hicieron tan famosa al principio de mi carrera. Ya me operé con la doctora Estrella Rojas y estoy en proceso de recuperación. Gracias a Dios todo salió bien y ahora parezco una chibola de 20 años”, declaró.

“Me hice la mastopexia (reducción mamaria) porque me había bajado de peso y tener mucho busto no iba con mi cuerpo. No me sentía cómoda, así que quería que todo mi cuerpo se vea parejo”, agregó.

