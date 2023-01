Durante la última edición de su programa radial, el periodista deportivo Gonzalo Núñez explotó contra los manifestantes en el país, quienes exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte y el cierre del Congreso de la República.

El exconductor de América Deportes encendió la pradera al pedirle a la mandataria de la Nación que ponga ‘mano dura’, para evitar más enfrentamientos entre la policía y los protestantes.

¿Qué dijo Gonzalo Núñez sobre las protestas en el país?

“Que saquen a los militares, no sé por qué le tiemblan tanto la mano. Saquen a los militares, estado de sitio. ¿Tú crees que pueden hacer lo que les da la revenda gana? Crees que no tienen límite, que se pueden meter al aeropuerto, lo cierran, a la carretera, que no pase nadie, o sea violan el derecho de la gente, mi derecho termina cuando comienza el tuyo, acá no se respeta eso”, dijo en su espacio de Exitosa.

“Acá les interesa tres cominos, que el país no avance, que termine hecho una desgracia, para poner a su candidata Susel Paredes, ¿otro desastre más? Un poquito de coherencia, no la quieren a Dina Boluarte porque es un personaje claramente ligado a la derecha (...) Qué tal conc***, o sacan a la Dina o sigo con mis problemas, o sea ellos ponen la agenda del Perú”, agregó muy indignado.

Docenas de manifestantes, procedentes de distintos puntos del país, tienen previsto concentrarse en la capital para participar en la denominada ‘Toma de Lima’, que se realizará este jueves 19 de enero de 2023.