Facundo Oliva, hijo mayor de Fiorella Cayo , fue consultado sobre la presunta relación de su madre con el deportista André Castañeda. Como se recuerda, ellos se fueron de viaje a Máncora y fueron captados practicando deportes extremos.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, este 7 de febrero de 2023, la actriz no descartó, más adelante, iniciar un romance con él. Ella confesó cuál es su actual relación con Castañeda, mientras su hijo Facundo la escuchaba.

“Tenemos una bonita amistad, nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo porque es un amigo con el que estoy desarrollando una amistad , en una nueva etapa de mi vida, porque hace un año que me divorcié. En esta etapa tengo nuevos amigos, nuevas amigas. Yo no descarto absolutamente nada con él o alguna otra persona en general ” , comentó Fiorella Cayo.

Rodrigo González insistió sobre un supuesto romance, pero Facundo Oliva Cayo aclaró: “¡No, son amigos no más!”.

‘Peluchín’ comentó que a Facundo no le gustaría una futura relación de su madre con el deportista: “tu hijo te está diciendo que no. No le gusta, tu hijo no lo quiere para ti. Yo leo entre líneas. Quiere un mejor hombre para su madre”.

“Ella puede estar con quien quiera, con tal que la traten bien, ya está. [S i el hombre que la trata bien es él, ¿lo aceptarías? ] a André no lo conozco lo suficiente, para poder decirte que sí a esa pregunta, entonces no te podría responder. No sé” , comentó el hijo de Fiorella Cayo.

