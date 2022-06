La conductora Karen Schwarz habló sobre el presunto video íntimo con su esposo Ezio Oliva. Y es que un cibernauta le recordó a la presentadora de ‘Yo Soy’ el suceso más doloroso que tuvo que afrontar con el padre de sus dos hijas.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza negó ser la mujer del video difundido en el año 2014. Sin embargo, aclaró que tampoco le avergonzaría serlo.

“Mientras otros siguen compartiendo tu vídeo (...) que tus hijas verán pronto”, le dijo un seguidor.

A lo que Karen Schwarz no tuvo problemas en responder con todo: “La del video no soy yo, pero y si fuese... ¿No entiendo cuál sería el problema? Acaso hacer el amor con el hombre que amas, ahora mi esposo y padre de mis hijas, tendría que sentir vergüenza o miedo, jamás”.

Foto: (Instagram/@karenschwarzespinoza).

Asimismo, la exmodelo aseguró que no tendría problemas en hablar con sus hijas y les recomendaría que no se graben teniendo relaciones sexuales: “Les enseñaría que lo mejor es no grabarse teniendo relaciones porque les podría pasar, pero al final es decisión de ellas”.

Ezio Oliva apoya a Karen Schwarz

Por su parte, Ezio Oliva mostró su respaldo a las palabras de su esposa y reposteó su respuesta en su plataforma social y añadió lo siguiente: “Con mucho amor para todos los que no superan el tema de mi vídeo”.

Foto: (Instagram/@eziooliva).

