¡ACLARÓ LA DUDAS! La ex conductora de televisión Karina Rivera pasó un Día de la Madre que no olvidará jamás, pues su hija mayor Doris Fundichely no tuvo mejor idea que anunciar su embarazo frente a toda la familia en medio de la celebración. Sin embargo, Karina reveló que está muy feliz con la noticia y espera tener pronto a su nieto entre sus brazos.

Doris estuvo acompañada de su pareja y padre de su futuro bebé, Jaime Luna cuando dio la noticia y hasta el momento ambos jóvenes se han mostrado muy contentos por la llega de su primer hijo o hija. No obstante, el público estuvo pendiente de cómo tomó el anuncio Karina Rivera, pues su hija tan solo tiene 23 años de edad, y ante la duda compartió una foto para dejar todo claro.

Karina Rivera feliz por el embarazo de su hija

A través de sus redes sociales, la recordada ex conductora de Karina y Timoteo decidió terminar con las especulaciones y dejar en claro cuáles son sus sentimientos respecto al embarazo de su hija, Doris Fundichely.

“Con esta foto quiero agradecer infinitamente a todos los que me escriben y llaman preguntándome sobre si estoy feliz con la noticia del embarazo de mi hija, que cómo lo tomé, etc. Todos, absolutamente todos en casa estamos con el corazón hinchado de purita felicidad”, escribió Karina en una publicación de Instagram.

Karina Rivera será la abuela más feliz

La recordada ex conductora de televisión Karina Rivera agregó en su comunicado que la llegada de un bebé “es lo más hermoso” que le puede pasar a una familia.

Además, indicó que espera ansiosa tener a su nieto o nieta entre sus brazos muy pronto. “Y yo, pues, soy y seré la abuela más feliz del planeta. ¡Muero por tenerlo (al bebe) pronto en mis brazos ya!”, finalizó Karina.





TE PUEDE INTERESAR