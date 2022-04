Durante la edición de este jueves 21 de abril de “D’Mañana”, la conductora Karla Tarazona opinó sobre las disculpas que ofreció Aldo Miyashiro a su esposa Érika Villalobos por haberle sido infiel con su exreportera Fiorella Retiz.

La esposa de Rafael Fernández cuestionó que el presentador de “La banda del chino” haya defendido de las críticas a la joven periodista pues ella sabía en lo que estaba metiendo.

“El no dijo que el amor se acabo, él dijo que venía de un viaje feliz en familia y que el alcohol y las circunstancias propiciaron y tomó una mala decisión”, dijo Karla Tarazona en un inicio.

“Lo que me parece bien es admitir los errores, lo que no me parece es defender lo indefendible porque sabemos que la Retiz no es una muchacha ingenua de 15 años que no sabía donde estaba”, cuestionó.

