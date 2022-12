Karla Tarazona , a sus 39 años de edad, no descarta casarse por cuarta vez cuando sea oficial su divorcio con el empresario Rafael Fernández. Como se sabe, la conductora de TV se casó en el 2008 con Leonard León; en el 2014 tuvo un matrimonio ‘simbólico’ con Christian Domínguez; y, finalmente, en el 2020 se casó con el ‘Huevero’.

En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora de TV comentó que aún tiene fe en el matrimonio:

“Es complicado engancharse emocionalmente con alguien, pero no he dejado de creer en el amor: si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad también lo haría”.

Tarazona comentó que sus detractores la critican por supuestamente no pensar en sus hijos cuando ella tiene una nueva pareja.

“Me da risa porque las mujeres me dicen ‘deja de ponerle papás a tu hijos, que cuántos maridos conocen’... A mí no me da vergüenza. Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos, es lo que me tocó vivir, es lo que quiero que mis hijos aprendan, que no dependan emocionalmente ni económicamente de nadie”, comentó la exactriz cómica.

Qué opinan los hijos de Karla Tarazona sobre sus parejas

Karla Tarazona comentó que sus 3 hijos Stephano, Alesandro y Valentino, son maduros pese a su corta edad y entienden por que su madre se ha separado tantas veces.

“Seguro les presentaré más (parejas) y mis hijos ya entenderán porque están grandes, y la vida es así. Pero hay que saber a quién les presentas. Si sales con alguien un par de semanas tampoco lo vas a llevar a la puerta de la casa. Han conocido a los oficiales, no a los snacks” , agregó.

Magaly Medina estuvo de acuerdo y recordó que ella también pasó por varias separaciones: “Cada divorcio no es un fracaso, es un aprendizaje de vida”.

