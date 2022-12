Karla Tarazona estuvo en el set de Magaly Medina y comenzó hablando de su exesposo, Rafael Fernández , al cumplirse dos años de su fallido matrimonio. La conductora de TV se mostró emocionada porque ya pudo firmar los papeles de divorcio y está a la espera de que el ‘Huevero’ haga lo mismo.

La conductora de TV reveló que ella se mudó al distrito de San Borja, cerca al Pentagonito, tras abandonar con sus hijos la ‘mansión’ de La Molina, donde vivían con el empresario.

La ‘Urraca’ quedó impresionada con la nueva vida de Karla Tarazona y le preguntó si le va mejor, económicamente, sin su exmarido.

“Puedes creer que sí (me va mejor) después que me separé, mis ahorros duplicaron y estamos muy bien”, dijo orgullosa la madre de 3 hijos.

Magaly le comentó que la opinión pública creía que como Rafael Fernández tenía billete, “te había arreglado la vida y no tenías que trabajar”.

“ Yo, dejar de trabajar no puedo, tengo 3 hijos, felizmente no dejé de trabajar (cuando estaba casada). Me quedé viviendo por el Pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco” , comentó la presentadora de “D’ Mañana”

Dónde estudiarán los hijos de Karla Tarazona

Karla Tarazona contó que sus hijos seguirán en el mismo colegio donde estudiaban cuando ella estaba casada con Rafael Fernández. Indicó que el empresario solo pagó la pensión escolar de los últimos 3 meses de este 2022, pero solo en el caso de los hijos de Leonard León.

“Ya se acabó todo. La matrícula salió de mi bolsillo. Él sí, los tres últimos meses de colegio si los pagó directamente, en el caso de mis hijos mayores. Ellos siguen en el colegio” , comentó.

