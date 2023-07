Korina Rivadeneira se refirió a los recientes burlas de Leslie Shaw contra Mario Hart. La venezolana se animó a responder a la expareja de su esposo, quien lo ninguneó como conductor de televisión.

“¿No hay más gente?, ¿qué pasa?”, había dicho la cantante peruana al enterarse que el piloto de carreras conduce un programa junto a María Pía Copello y Carlos Vílchez ‘La Carlota’.

Además, Leslie Shaw declaró que nunca perdonará la infidelidad de Mario Hart, a finales del 2016, por lo que ni lo saludaría se cruza con él en un evento público . “La infidelidad nunca se perdona nunca. Jamás, yo soy bien rencorosa” , dijo ante las cámaras de Magaly Medina este 11 de julio de 2023.

¿QUÉ RESPONDIÓ KORINA A LESLIE SHAW?

En declaraciones a América Espectáculos, Korina Rivadeneira se pronunció sobre lo dicho por Leslie Shaw. Y es que ambas se cruzaron en la alfombra roja del Avant premier de ‘Barbie, la película’, aunque la venezolana asegura que no la evitó.

“No tengo enemigos, yo no, de repente con Mario sí (tiene problemas) pero conmigo no. A mi no me molesta (lo que ella dice), a mi no, no me genera nada, ya no hay como esa incomodidad. De mi parte al menos no, por parte de Mario tampoco, sería muy tonto sentir o pensar o pelearme a estas alturas, no hay sentido”.

Korina Rivadeneira habla de Leslie Shaw

