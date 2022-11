La cubana Yadira Cárdenas se resignó al abandono de su esposo Josimar Fidel , quien prefirió retomar su romance con la madre de su última hija, María Fe Saldaña. La esposa “oficial” del salsero peruano ya se habría enterado que el cantante regresó a Perú para vivir con la joven de 22 años.

Y aunque hay muchas preguntas de qué pasará con el matrimonio de Josimar en Estados Unidos, el cantante opta por guardar silencio. “ No hablaré con la prensa y no tengo por qué responder a nadie sobre mi vida privada. Además, no tengo interés de aclarar nada” , ha declarado a La República.

Quien sí rompió su silencio es la aún esposa del ‘Rey de la salsa perucha’, quien usó su cuenta de Instagram para mandar un fuerte mensaje.

“No hay mejor bofetada sin mano que perdonar a alguien y decirle VISTE QUE NO SOY IGUAL QUE TÚ” , escribió la cubana Yadira Cárdenas, enfatizando su misil en letras mayúsculas.

Yadira Cárdenas y su fuerte mensaje a Josimar

Josimar “cambió su actitud” con su esposa tras recibir la residencia de EE.UU.

Yanira Cárdenas tiene nacionalidad de Estados Unidos y - según comentó Magaly Medina hace unos meses - “ gracias a ella es que Josimar consiguió la residencia en Estados Unidos”

“Varias personas que son sus amigos y testigos de su relación, nos cuentan que a Josimar se les veía muy cariñoso y que ella estaba completamente enamorada de él, pero que él (Josimar) había cambiado su actitud al recibir la residencia americana”, comentó la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

