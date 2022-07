La esposa de Paolo Hurtado decidió pronunciarse tras la polémica que enfrenta el nuevo futbolista de Alianza Lima por su supuesta pelea con Jefferson Farfán luego de que este le ‘mentara la madre’.

A través de Instagram, Rosa Fuentes le dedicó un conmovedor mensaje a su esposo. De este modo, expresó su respaldo al padre de sus dos hijos, tras conocerse que se presuntamente se agarró a golpes con la ‘Foquita’ durante los entrenamientos.

“Después de andar fuera por 10 años... ¡qué bien se siente regresar! Aunque esta vez tu equipo llega reforzado, 2 grandes motivos para seguir demostrando de qué estás hecho. ¡Esta vez alentarte será un sueño hecho realidad! Que Dios y esa estrella que tienes arriba te iluminen y bendigan esta nueva temporada. Te Amamos”, escribió la madre de los hijos del popular ‘Caballito’.

Como se sabe, hace más de un año, en el 2020, se especuló que Paolo Hurtado se había separado de su esposa, luego de que ella -supuestamente - lo hackeara y encontrara chats donde se vinculaba a jugadores de la Selección peruana con algunas modelos.

Sin embargo, la pareja continuó su relación y lo demuestran con amorosas fotos en redes sociales.

¿Cuál fue el chat que involucraba a Paolo Hurtado y Farfán?

En el año 2020, salió a la luz un chat donde vinculaban a jugadores de la Selección Peruana con modelo de la farándula, y cuyas pruebas iban a salir en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Según esto, la esposa de Paolo Hurtado encontró las pruebas y habría pedido un millón de dólares para no soltarlo.

Sin embargo, Magaly Medina aclaró que ella no tenía ninguna prueba y que no le constaba si este chat existió o no.

“El chat decía como que la esposa de Paolo Hurtado había pedido una cierta cantidad de dinero para no mostrar todos los chats. Todo el mundo me ha preguntado, me han llamado, me han hecho llegar este chat. Y yo hay una cosa que tengo que decir: mientras yo no tenga pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar o contar chismes”, explicó la “urraca” en aquella vez.

TE PUEDE INTERESAR