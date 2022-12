Se le viene la noche. Aunque Jonathan Maicelo aseguró que las peleas ‘clandestinas’ que organiza en discotecas - donde los asistentes se agarran a golpes por una botella de licor - varios expertos del boxeo lo desmienten.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ se contactó con varios especialistas en el tema, un día después del bochornoso incidente que protagonizó Maicelo ante Magaly Medina, quien terminó expulsado del set por llamar “maltratadora” a la ‘Urraca’.

Mario Giufino, presidente de la Mesa de Trabajo de la Federación Peruana de Box, contó que el popular ‘Batería’ podría incurrir en un delito si ocurre una tragedia en el cuadrilátero que improvisa en locales nocturnos.

“Si una persona se lesiona o fallece, definitivamente podríamos estar frente a un delito culposo” , dijo ante las cámaras de ATV.

Giufino resaltó que el boxeo es un deporte de contacto y un mal golpe podría traer consecuencias nefastas: “una persona que pueda tener algún problema no solamente cardíaco, sino cerebral, un aneurisma, puede hacer que un mal golpe derive en un traumatismo encéfalo craneano e inclusive un derrame cerebral”.

Una pelea de box puede acabar en tragedia

Freddy Blanco, campeón nacional de Vale Todo en Perú, indicó que las peleas de boxeo “son fuertes” , puede ocurrir una tragedia, incluso, la muerte. También le mandó su chiquita a Maicelo: “Él, como boxeador profesional, con experiencia, debe saberlo”.

Por su parte, Carlos ‘Mina’ Zambrano, campeón mundial de box, cuestionó las peleas con las que viene lucrando Maicelo.

“En el caso de lo que se está haciendo de peleas en las discotecas, tú no sabes lo que le pasó ese día a esa persona o cómo estuvo un día antes, si se enfermó, no estuvo enferma. Creo que por ahí hay un tema de riesgo bien alto. Yo quiero imaginar que le están poniendo protección, ¿no? Porque si no fuera así, yo creo que va a haber un tema de riesgo alto”, dijo al programa de Magaly Medina.

