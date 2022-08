Laura Mau, cantante y sonera, opinó sobre el desempeño de Yahaira Plasencia como una de las coaches en el reality de canto ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel. La experimentada artista no tuvo piedad y aseguró que la ‘reina del totó' no tiene talento para el canto.

Para la interprete de la canción ‘Deseada’, la expareja de Jefferson Farfán no tiene las cualidades para ser una de las ‘maestras’ en el show de talentos de la ‘Señito’ ya que no no tiene técnica ni ha estudiado.

¿Qué dijo Laura Mau sobre Yahaira Plasencia?

“Ser mediática no le da derecho a cuestionar a los participantes. Ella no tiene técnica, ni ha estudiado en un conservatorio, en lo que es diafragma, impostación de voz, vocalización, interpretación, o sea, Yahaira está perdida en el espacio. Se creen grandes cantantes, pero no lo son”, disparó Laura Mau en una entrevista con El Popular.

“Ninguna de las canciones que hizo con Sergio George han pegado. Te digo una cosa, ella interpreta música fusionada, reggaetoneada, música urbana que no tiene nada que ver con la salsa. Lo más importante en la salsa es la clave, el que no hace clave no hace salsa, por eso digo, pocos hacen salsa”, agregó.

En esa línea, Laura Mau destacó el trabajo de la salsera Daniela Darcourt. “Para mí, la que canta mejor de todas es Daniela (Darcourt), me gusta cómo canta. Después Brunella (Torpoco), pero ella recién está comenzando, debe prepararse más. Con talento no basta”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR