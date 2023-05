DATE CUENTA. La popular conductora de espectáculos, Magaly Medina se mostró indignada por los sugerentes videos de TikTok de Charlene Castro en los que se pueden ver videos con mensajes sugerentes y en doble sentido en los que siempre daría a entender que no está satisfecha con su matrimonio.

Sin embargo, la ‘Urraca’ se mostró a un más incomoda con “Cuto” Guadalupe por no darse cuenta de los “evidentes mensajes subliminales” que su aún esposa la habría mandado y le reclamó por no sospechar de las “indirectas”.

En una de las últimas ediciones del programa Magaly Tv La Firme, la conductora Magaly Medina no pudo evitar referirse al “Cuto” Guadalupe, luego de este la señalara como responsable de uno de los momentos más duros de su vida y perdonara a su esposa Charlene Castro, quien le habría sido infiel.

Magaly no dudo en arremeter contra el ex jugador de fútbol por no haberse dado cuenta antes de las “indirectas” que le habría mandado su esposa en su cuenta de TikTok. “ Nunca se haya percatado, nunca haya revisado las redes sociales de su mujer y haya visto que hace rato ella le estaba mandando “puñales” y él ni cuenta se dada ”, explicó la “Urraca”.

