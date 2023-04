¡Agárrense Richard y Brunella! Esto aún no acaba, la popular conductora de espectáculo, Magaly Medina, paralizó al Perú entero e hizo temblar una vez más a Chollywood, la tarde de ayer al anunciar un tremendo “ampay” a una conductora de televisión que recientemente se había casado. Después de que el público especulara la nueva víctima de la “Urraca” finalmente se reveló que los protagonistas fueron Brunella Horna y Richard Acuña .

La ex pareja y madre de la menor hija de Richard Acuña, Camila Ganoza, apareció en el set de Magaly Tv La Firme para denunciar violencia psicológica, acoso y descuido por parte del ex congresista hacía ella y su hija. Las declaraciones de la modelo trujillana remecieron a la farándula nacional y hoy la imagen del hijo del dueño de la universidad UCV no es la mejor de todas.

Magaly advierte nuevo ampay de Richard Acuña y Brunella Horna.

Esto aún no acaba. La popular “Urraca” anunció hoy en una entrevista para el medio Infobae que todavía falta un informe que se centrará en la relación entre Richard Acuña, Brunella Horna y Camila Ganoza.

“Todavía falta una nota donde se habla enteramente de la relación de Brunella y Richard y qué papel jugó en la relación que Richard y Camila Ganoza tuvieron. Contado por ella. Va a hablar de la casa que alguna vez ella buscó, que ella escogió y que Richard le entrega a su hija, le da las llaves en su mano. Y unas semanas después aparece Brunella en esa casa exhibiéndola como pareja formal de Richard, diciendo que esa casa era la de su novio, o la casa de ella también. Todo eso viene en la nota que ayer ya no pudimos sacar”, indicó Magaly Medina para Infobae.





TE PUEDE INTERESAR