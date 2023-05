Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no pudo dejar de referirse a la incursión que viene teniendo Mark Vito Villanella en las redes sociales, pues recordemos que recientemente se ha unido a Susy Díaz para crear contenido.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no pudo evitar ser ajena a dichas imágenes y criticó duramente a la expareja de Keiko Fujimori por querer meterse al mundo de la farándula local.

“Sigue haciendo tonterías en TikTok. A mi antes me caía bien, un gringo acriollado, simpático, que daba la vida por la mujer. Me parecía un tipo encantador, pero ahora no saben lo mal que me puede caer cuando lo veo en TikTok” , comenzó diciendo la periodista.

Por otra parte, la periodista de ATV tildó de ‘payaso’ a la expareja de la política y hasta comentó que ya le gustó se ‘figuretti’.

“Ahora se cree un personajillo en redes. La gente mira sus tiktoks, se ríen de sus tiktoks. Él se ha vuelto en el payaso de moda. Pero a él no le importa, sigue figureteando de igual forma”, expresó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR