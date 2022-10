Magaly Medina no tardó en burlarse de la ‘choteada’ que le dio Gisela Valcárcel a Giuliana Rengifo durante su presentación en ‘El Gran Show’. Como se recuerda, el sábado 8 de octubre, la cantante aseguró que fue invitada al reality “por su talento”, pero automáticamente al ‘Señito’ le hizo una fuerte aclaración.

“Estás porque yo quiero” , le dijo Gisela Valcárcel.

La ‘Urraca’ no pudo parar de reírse al escuchar la escena que protagonizaron en ’El Gran Show’.

“‘Estás aquí porque yo quiero’, ¡escuchaste!, ¡escucharon todas las bataclanas!, ¡chupes que van en su programa!, están porque ella quiere, no porque tienen talento no porque sepan actuar o sepan bailar. Están allí porque han sido parte del circo romano y ella los ha traído porque se le da la gana” , comentó.

Además, Magaly cuestionó el supuesto talento de la cantante Giuliana Rengifo.

“¿Qué talento además? ¿talento para qué? ¿algo ha demostrado esta mujer? ¿talento para algo? talento para treparse a los nombres que dan que hablar, talento para eso nada más, pero otra cosa, no. Y la otra la ubicó, ella quería el show, estas aquí porque yo quiero. Le quitó la alfombra, no hagas eso, no ves que se puede romper un brazo con el peso que trae”, sostuvo, burlándose del sobrepeso la cumbiambera.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO