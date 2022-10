La madre de Sergio Peña sacó las garras por el futbolista y se peleó con todos sus detractores. Todo comenzó por una fotografía que publicó el integrante de la Selección Peruana en Instagram donde presume el tierno disfraz que le compró a su hija, fruto de su relación con Valery Revello.

Y es que algunos usuarios afirmaron que Sergio Peña le habría prohibido a su expareja viajar al extranjero con su hija. “Qué afán de retenerlas en Perú cuando ellas pueden seguir con sus vidas en el extranjero. Egoísmo puro”, fue uno de los comentarios.

Rápidamente, Claudia Flores, madre del jugador, comenzó a responder a dichas acusaciones. “Hay que respetar las vidas de las personas y las familias. Nadie sabe lo de nadie y que los terceros siempre salen sobrando” , escribió, sin desmentir la información sobre el supuesto impedimento que tiene Valery de salir fiera del Perú con su hija.

“Les pediría respeto porque aquí no se trata de dos adultos, hay de por medio una niña que es mi sangre. ¿Qué está pasando con la gente? ¿por qué incitar al odio? Por qué utilizar las redes para ello, los trapos sucios se lavan en casa, porque Dios perdona el pecado pero no el escándalo y Google tiene memoria, es mejor callar y respetar los procesos cuando hay niños de por medio! !!”, dijo indignada Claudia Flores.

Usuarios le recuerda a madre de Peña el ampay de Valery Revello

En otro momento, un usuario recordó el ampay de Valery Revello, ingresando a un hostal con un hombre, mientras seguía casada con Sergio Peña. El video se difundió en ‘Amor y Fuego’, a inicios de este año.

“¿Quién hablo de un ampay? Sra. Google guarda todas las noticias hasta lo que usted ahora me está escribiendo. Nunca me entrometo en la vida de mis hijos, mi amor no tiene que ver con lo que hagan o dejen de hacer, mi amor es de madre, su vida la resuelven en ellos y, en lo que pueda, yo los apoyaré (...) no hagan comentarios sobre lo que no saben, ya cansan, agotan” , respondió la madre de Sergio Peña.

