Mario Hart sorprendió a propios y extraños al referirse al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, frente a las cámaras de América TV. Y es que el piloto de autos destacó el talento del notario para cantar, pero lo tildó también de “figureti”.

Todo se dio durante la última edición de “Mande quien mande”, cuando el exchico reality se refirió a la canción que entonó el abogado durante su viaje a Cusco junto a la popular ‘Urraca’. Sin embargo, el deportista no imaginó que sería troleado por sus propios compañeros.

Al comentar sobre la cercanía que habrían tenido Magaly Medina y Sheyla Rojas durante dicho viaje a la Ciudad Imperial con sus respectivas parejas; no pasó desapercibido el show musical que hizo Alfredo Zambrano junto a Sir Winston.

“Canta bien Alfredo, no podemos negar eso”, dijo el esposo de Korina Rivadeneira en un inicio. Inmediatamente, Carlos Vílchez no dudó en encarar a Hart.“ Mario, no seas patero que van a sacar tu ampay, así lo elogies”.

“Nada de patería, yo que tengo buen oído musical, yo creo que canta bonito y también creo que es un poco figuretti el señor. Si fuera un tren privado canta, pero estás con gente que no conoces” , agregó.

