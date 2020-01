La exjefa de prensa de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, fue consultada sobre la supuesta separación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

Maritza Rodríguez fue consultada por la reportera de “Válgame” y ella respondió de la manera más polite. “Todo sigue normal como antes. No soy vocera de eso, pero como te digo, todo normal. No te puedo decir, solo te puedo decir que todo normal”.

Maritza Rodríguez responde cómo está Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

¿Es amiga de Jefferson?

Sobre si sigue siendo amiga de Jefferson Farfán, Maritza Rodríguez dejó en claro que su relación amical con el futbolista no ha cambiado.

“Él es mi amigo, yo lo he dicho en muchas oportunidades. Él es mi amigo y todo sigue normal. Todo está bien. Él es mi amigo y no tiene por qué dejar de serlo, todo sigue normal. Con él no hay ningún problema (...) Estoy completamente segura que sí (me puedo comunicar con él)", acotó.

Por otro lado, Maritza Rodríguez confirmó no haber tenido contacto con Yahaira Plasencia desde que fue retirada de su cargo. “Nosotras no hemos tenido comunicación (...) Estoy abierta para conversar. El tema de la confianza es difícil y no tengo nada más que conversar”.

