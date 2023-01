Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’ se pronunció sobre la supuesta violencia física que sufre por parte de su esposa Monserrat Seminario. Denuncia que fue hecha por su hija Susan Villanueva días atrás.

“Eso es mentira, jamás ha ocurrido algo así. Yo vivo en paz y tranquila con mi esposa e hijas. No me meto con nadie porque soy un hombre muy respetuoso”, indicó a Trome.

En otro momento, el también sonero, restó importancia a las declaraciones de su hija Susan Villanueva y aseguró no va a entrar en dimes y diretes con sus hijos mayores.

“No me molesto porque sería pisar el palito y darles el gusto. Lo único que me puede molestar es que el pueblo me deje de querer. Si me estreso o preocupo, el que saldrá ganando es el enemigo”, agregó.

¿Qué dijo Susan Villanueva sobre agresiones que sufre ‘Melcochita’?

“Como cualquier hombre peruano que le ponen los cachos y sale en televisión, eso nunca lo superó, pero es pegado a sus últimas hijas. Siempre dice ‘esa mujer es un cáncer’, ‘no me puedo deshacer de ella, porque qué va a hacer de mis niñas’. Mi papá vive una pesadilla. Ella ya le ha pegado, lo ha cacheteado”, contó Susan Villanueva.

