Melissa Paredes, exconductora de América Hoy, se presentó este 23 de diciembre de 2022 en el programa “D’ Mañana donde habló sobre Ale Venturo, quien fue duramente cuestionada por haber quedado embarazada a menos de un año de haber iniciado una relación amorosa con Rodrigo Cuba.

La modelo también se refirió a sus planes de convertirse en madre con el bailarín Anthony Aranda, con quién protagonizó tremendo escándalo de infidelidad.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre embarazo de Ale Venturo?

En la entrevista con “Metiche” y Karla Tarazona, Melissa Paredes no dudó en defender a la rubia empresaria, quien está a punto de convertirse en madre con el integrante del Boys.

“Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó Melissa Paredes tras los rajes de “Metiche”.

“Te soy muy sincera. Yo estoy ahorita estoy tratando de recuperar el tiempo perdido con mi bebé, sinceramente, que es lo más importante para mí . Tener otro hijo en este momento, para mí, no es lo primordial. Podría ser en unos 3 o 4 años, quizá” , dijo sobre tener un hijo con el popular “Activador”.

TE PUEDE INTERESAR