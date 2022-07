El caso de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba comienza a volverse crítico y es que tras la difusión de un polémico audio donde la modelo acusa a su expareja de vulnerar la indemnidad sexual de su hija, el Ministerio Público abrió una investigación contra el futbolista por el presunto delito de violencia sexual contra la pequeña de 4 años. Paredes y Cuba podrían perder la patria potestad de la niña.

Por ello, el programa ‘Amor y fuego’ reveló las conversaciones que tuvo la exconductora de América Hoy con el presentador Rodrigo González.

Melissa Paredes: “Como hoy se lo dije en la cita con la psicóloga, ¿Por qué has expuesto a mi hija de esa manera? “No se me dijo, seguro lo han sacado de algún lado” Rodrigo, no seas payaso, sino ya lo habrían sacado hace rato. ¿Por qué justo han sacado eso ahora? Explícame. Me dijo: “No Melissa, yo no tengo nada que ver” y le digo: ¿por qué me has denunciado? porque hasta ahora no entiendo porque me has denunciado y se quedó callada y no dijo nada”.

Foto: (Amor y Fuego).

Asimismo, Melissa Paredes reconoció que este tema era tan fuerte que nunca debió salir entre los involucrados.

Melissa Paredes: “Era algo tan delicado, algo que nunca jamás debió salir entre los tres. Por eso cuando me llega la denuncia de la Fiscalía, lo tuve que explicar. Por más que yo sé que no ha pasado eso, porque o sino no mandaría a mi hija con su madre”.

