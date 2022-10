Melissa Paredes se pronunció tras su encuentro con Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo en la fiesta de cumpleaños su hija, por sus 5 años, realizado en su casa el pasado 25 de octubre. Y es que el futbolista dio una respuesta contundente cuando le preguntaron si volverá a pelear públicamente con su exesposa: “ Eso no va a volver a pasar nunca”.

Melissa Paredes respaldó al padre de su hija y comentó: “ Es la idea, que nunca más vuelvan a haber malentendidos ni peleas, y que podamos conversar como dos papás civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar, porque tenemos una hija y siempre vamos a tener diferentes temas y tenemos que sentarnos a hablar, a conversar, a ponernos de acuerdo, y ya lo entendimos, a la fuerza, pero lo entendimos”.

La actriz sostuvo que después los errores, las personas recapacitan y vuelven a empezar “y es lo que estamos haciendo ambos”.

Melissa Paredes agradece a Ale Venturo

En otro momento de su conversación, Melissa Paredes resaltó que actualmente se encuentra en un buen momento con su novio Anthony Aranda, el popular ‘Activador’. Aprovechó para destacar el apoyo que ha recibido de su pareja, así como de Alexandra Venturo, novia del ‘Gato’ Cuba.

En sentido, la participante de ‘El Gran Show’ no dudo en elogiar a la empresaria:

“Anthony me apoya en absolutamente todo, de hecho, en todo lo que está pasando con Rodrigo, él también nos está apoyando un montón, es super compresivo, y por el lado de Rodrigo, Ale (Venturo) también. Creo que tenemos a dos personas al lado, cada uno, que nos dan ese soporte, ese apoyo y esa confianza para nosotros poder hacer un buen rol como papás”.

Finalmente, indicó que es una mujer que no se aferra al pasado: “yo suelto, no me gusta tener rencor, resentimientos, no me gusta cargar con ningún sentimiento negativo”.

Melissa Paredes sorprenderá con un nuevo baile este sábado 29 de octubre en ‘El Gran Show’, desde las 9pm. “Me toca bailar tango, me parece super difícil, nunca lo he hecho, pero, bueno, me toca aprender y con la mejor aptitud”

