Tras su polémico divorcio con Rodrigo Cuba, la modelo Melissa Paredes sorprendió al revelar sus planes de volver a contraer matrimonio, pero esta vez con su ‘Activador’, con quien lleva 11 meses de relación. A pesar de muchos pensaban que su romance no iba a ser duradero, la pareja se muestra sólida y estable.

En una entrevista, la exconductora de América Hoy aseguró que ella y Anthony Aranda ya hablaron sobre matrimonio, pero él todavía no le entrega el ansiado anillo.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre matrimonio con Anthony Aranda?

“Yo sí (quiero casarme), a mí me gusta, me parece lindo. Vamos a ver si me piden también, ya esas cosas no se pueden obligar. Pero vamos a ver. Sí lo hemos hablado, Anthony sí me lo ha comentado, sí me lo ha dicho. De hecho, lo hemos conversado, pero anillo no veo. Quién sabe, tiempo al tiempo. Por ahí vamos a hacer cositas que les va a encantar, hay que crecer”, comentó Paredes.

¿Por qué Rodrigo Cuba no quiere casarse con Ale Venturo?

Por otro lado, Rodrigo Cuba dejo en claro que no tiene planes de matrimonio con la rubia empresaria, quien está a unos días de dar a la luz a su hija.

“El tema de casarnos o no, no lo hemos tocado. Al final, yo estoy convencido que el tema de casarse es un papel, un documento, así que lo real es la convivencia porque es como si estuvieras casado” , dijo el futbolista.

