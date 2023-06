Miguel Barbarán decidió salir al frente para defenderse tras las fuertes declaraciones que realizó el exchico reality Álvaro Pérez, quien confesó que años atrás, cuando perteneció al programa ‘Combate’, “unos hermanos que tienen un salón de belleza” le hicieron propuestas indecentes para poder trabajar con ellos.

Al respecto, el reconocido estilista lamentó enormemente las acusaciones del reportero, pero no quiso entrar mucho en detalles. “Me encantaría (responder) si fuera algo que tuviera importancia, pero en estos momentos estoy muy ocupado con mi trabajo, familia y mi mascota que está delicada”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Miguel terminó por confesar que, en aquellos años, el comunicador Álvaro Pérez efectivamente visitó su vivienda, pero debido a que les trasmitieron bastante confianza.

“Ya vi esas declaraciones fuera de lugar. No voy a dar rebote a una persona que se le dio confianza de visitar mi casa y ahora no sé con qué intención sale a publicar tremenda barbaridad, y más aún mencionar a mi madre”, expresó bastante indignado.

¿Qué dijo Álvaro Pérez sobre Los Gemelos Paletazo?

El exchico reality Álvaro Pérez fue entrevistado por el periodista Anthony Casimiro, donde sorprendió al confesar que presuntamente Juan y Miguel Barbarán , más conocidos en la farándula como ‘Los hermanos Paletazo’, le habrían hecho una propuesta sexual e indecente.

“Cuando salí de Combate y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza, yo tengo todas las pruebas y los hue... bien puestos para decirlo, iban al programa concurso ‘Todo o nada’ y fueron muy educados conmigo, muy caballeros. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales”, comenzó diciendo.

Según su testimonio, llegó hasta el departamento de los hermanos con su CV impreso. “ Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba a dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido, me dan asco”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR