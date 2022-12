¿Una guerra de egos? Ney Guerrero, productor general de ATV, se refirió a la rivalidad que existe entre Magaly Medina y Andrea Llosa. Las periodistas trabajan en el mismo canal, pero las indirectas no han parado entre ellas desde hace algún tiempo.

En una entrevista con Diario Expreso, el exproductor y expareja de la “Urraca” reconoció que el canal tuvo que intervenir para poner ‘paños fríos’ en el enfrentamiento mediático entre las dos figuras de TV.

¿Qué dijo Ney Guerrero sobre pleito de Magaly Medina y Andrea Llosa?

“Como en toda familia, siempre hay pequeñas diferencias, súmale que son mujeres con el respeto de las mujeres, los egos, es parte del trabajo. Las hermanas en la casa siempre se pelean, pero la familia sigue unida”, declaró para referido medio.

“Todos son libres de invitar a quien quiera, pero ahora hay criterios para tocar ciertos temas” , dijo tras ser consultado por las quejas de Magaly Medina, quien en más de una ocasión mostró su molestia porque tocaban los mismos personajes.

¿Qué pasó entre Magaly Medina y Andrea Llosa?

La conductora de ‘Andrea’ aseguró que “muchas” querían el ‘colchón’ que deja su programa, lo que fastidio a Magaly Medina, quien la tildó de mentirosa por hacer estas afirmaciones.

“Cuando me dicen que me dejan ‘colchón’ cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, acá las cosas por su nombre”, disparó la conductora de espectáculos.

