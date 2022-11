El chico reality Pancho Rodríguez quedó sorprendido al enterarse que su expareja Tepha Loza se ha vuelto a enamorar. Para sorpresa de todos, el chileno aseguró que desea lo mejor para la hermana de Melissa Loza.

Todo ocurrió luego que Johanna San Miguel evidenció que Pancho Rodríguez está soltero otra vez: “No, Johanna sabe, hemos conversado detrás de cámaras, ahora lo hace por molestarme pero... sí, estoy viviendo mi proceso, conmigo, creo que de repente uno por este miedo a la soledad te emparejas rápido, qué sé yo, y si tú primero no sabes estar bien contigo mismo, es muy difícil estar bien con alguien más, por eso estoy trabajando en mí, estoy tranquilo, no quiero conocer a nadie”.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo romance de Tepha Loza, Pancho Rodríguez se mostró sorprendido: “La verdad no tengo idea de ella, no... yo no veo tele, no veo nada, no tengo idea qué será de ella. Tú ahora me dices eso, no sé de quién ni... no tengo idea”.

“Claro (que le desea lo mejor), lo máximo. Ella... Tepha fue una etapa de mi vida que terminó hace mucho tiempo y siempre le voy a desear lo mejor a ella, a su familia, a todos”, dijo Pancho Rodríguez.

De otro lado, Pancho Rodríguez explicó que no quiere tener una pareja por el momento: “No tengo intención de conocer a nadie ni mucho menos reencontrarme con alguien”.

En ese sentido, le preguntaron sobre Yahaira Plasencia, pero el chileno se burló: “No, no, no pasa nada, prefiero no responderte porque me puede llegar una carta notarial”.

Fuente: América Televisión

