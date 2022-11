Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre afirmaron que Gisela Valcárcel habría echado a Gabriela Herrera de “El gran show” porque era un obstáculo para Melissa Paredes, es decir, que la ‘señito’ tendría una preferencia por la exesposa de Rodrigo Cuba para que gane la copa de la temporada.

“Yo la primera vez que la vi fue el año pasado en el programa de Gisela y siempre me pareció que ella bailaba lindo, por eso me llamó la atención, y de verdad creo que ella es una de las mejores bailarinas, yo no sé si están haciendo todo para que alguien en particular gane, no sé si querrán que sea Melissa Paredes o qué onda, pero sí me parece por un lado injusto que a ella le hagan un castigo que a los otros no, pero por otro lado también entiendo que si en las reglas del contrato está no hablar y ella se va de boca chancando supuestamente al show, puede haber una amonestación ¿pero sacarla?”, dijo Gigi Mitre en Amor y fuego.

“Fuera de que les caiga bien, les caiga mal, sea lo que sea, ella baila muy bonito”, añadió. “Sí pues, pero (Gabriela) sabría pues que ya le van a dar todos los premios a la Paredes”, dijo Rodrigo González.

“¿Tú crees, no? A la Paredes pareciera (que la van a hacer ganar)”, comentó Gigi Mitre. Según Rodrigo González, Gisela Valcárcel está haciendo todo para que Melissa Paredes gane pues esa habría sido la condición para que esté en “El gran show”.

“Ya pues, si la ‘farisela’ le está haciendo todo el trabajo. De todas maneras va a ganar la Paredes, esa es la propuesta para volver: ya, yo vuelvo después de todo lo que pasó, pero gano. Seguramente, tú crees... va a hacerla volver en la mañana ¿tú crees que la va a hacer volver como perdedora?”, manifestó.

“No sé si lo de la mañana, pero sí podría ser que va a ganar la temporada”, señaló Gigi Mitre. “Entonces como la Herrera ya vio eso, ha puesto un límite un poco más lejano ‘a ver si me echan’”, concluyó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR