Hace algunos días Rodrigo González comentó en su programa que el Poder Judicial había decidido archivar las cinco demandas que le interpuso Tilsa Lozano por los presuntos delitos de violencia psicológica y acoso. Y es frente frente a ello, el conductor pidió a la modelo que ya se canse de estarle enviando cartas notariales.

“Ya fueron cinco veces rechazadas sus demandas, espero que se canse ¿no? Es ella la que se lo toma personal, está pendiente de lo que decimos para ver cómo nos demanda”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el popular ‘Peluchín’ señaló que no tienen ningún tipo de sentimiento hacia la exvengadora, motivo por el que no podría opinar sobre su boda con Jackson Mora.

“No le deseo nada porque no tengo ningún sentimiento por ella, tampoco le deseo el mal, pero la verdad me importa tres hectáreas de pepino lo que pase con su vida. Nada me puede dar más igual que Tilsa Lozano”, expresó el presentador de Willax TV.

