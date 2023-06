Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y se pronunció con el programa “Amor y Fuego” sobre una posible reconciliación con Ale Venturo, con quien fue captado pasando la noche en su departamento. Y es que el futbolista también se refirió al “apoyo” que habría recibido la empresaria por parte de Melissa Paredes.

En ese sentido, el pelotero del Sport Boys dejó en claro que no tiene nada qué reprocharla a la conductora de “América Hoy”, pues ambos quieren seguir manteniendo una relación estable por el bienestar de su pequeña hija.

“Al final creo yo que entre Melissa y yo estamos llevando las cosas de la manera más cordial por el bienestar de nuestra hija, hemos aprendido de nuestros errores y así lo queremos manejar”, comenzó diciendo para el espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, el popular ‘Gato’ volvió a reafirmar que Melissa no estaría ‘metiendo sus narices’ en sus temas privados con Ale Venturo. “Creo que de ahí, a que especulen cosas, queda totalmente zanjado, porque creo que ambos (él y Melissa) estamos haciendo las cosas bien (...) Melissa no tiene nada que ver y no tendría tampoco nada que ver. Estos temas con Alexandra son entre ella y yo, y lo vamos a manejar en estricto privado”, finalizó diciendo.

Melissa no estaría de acuerdo con reconciliación entre Ale y Rodrigo Cuba

La modelo Melissa Paredes se encuentra en el ojo público luego que fue captada visitando a Ale Venturo, quien sorprendió al dar por finalizado su romance con Rodrigo Cuba. Y es que la modelo señaló que ella “solo quiso mostrarle su apoyo como mujer y madre” a la empresaria.

En ese sentido, Melissa fue interceptada por las cámaras del programa “Amor y Fuego” , y al ser consultada sobre una posible reconciliación entre el jugador del Sport Boys y la dueña de “La Nevera Fit”, no pudo ocultar su cara de pocos amigos. “Me he tomado un par de copas, así que lo mejor va a ser que no opine”, manifestó entre risas.

