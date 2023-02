El conductor Rodrigo González se burló de las estrategias que los programas de América Televisión estaría aplicando para aumentar su audiencia. Y es que, como es usual en verano, el rating de algunos programas ha bajado, como es el caso de “Esto es guerra” y “América Hoy”.

“Como en verano los chicos están de vacaciones, el control remoto cambia un poco de mano y se empiezan a desesperar porque los números no son los mismos de siempre”, dijo ‘Peluchín’ en el programa Amor y Fuego.

Asimismo, el conductor se burló de la expresión de Renzo Schuller cuando Johanna San Miguel negaba que los romances en “Esto es guerra” eran armados: “‘Ya lo dije cuando estaba en Combate, solo que como ahora estoy acá me tengo que callar y hacer que conmigo no es’... pero él no puede mentir como Johanna, no le sale”, dijo entre risas.

En ese sentido, Rodrigo González comentó que todo sería una estrategia del canal, ya que ahora hasta los conductores de “América Hoy” han sido invitados a “Esto es guerra”, pese a que antes ni siquiera comentaban lo que pasaba en el reality por un supuesto enfrentamiento entre las productoras de Gisela Valcárcel (GV) y Mariana Ramírez del Villar (ProTV).

“Ponga lo que ponga, da igual lo que haga, da igual el horario, América Televisión siempre tiene 2 dígitos, o qué se yo, en la mañana por lo menos 8, y era lo que tenían antes de que vuelva América Hoy, porque digamos que Rebeca, la novela, lo que estiraban, la Natacha y cómo metían una cosa encima de otra, sostenía eso, ahora no está pasando, entonces justo ahora ‘ya, vamos a montar esto, ahora sí te mandamos a la ‘retoquitos’, nosotros te rebotamos lo que empieza a pasar allá, necesitamos crear contenido y contenido que nos retroalimente, porque aquí no hablamos de lo que pasa en los otros canales, no somos como los otros programas de los otros canales, acá solamente existimos nosotros y se habla de lo que pasa en América Televisión, como no creamos contenido, como no nos inventemos algo, como algún romance no empiece a surgir, nos vamos a la miércoles este verano, así que chicos, ustedes dirán, ¿hacemos esto o volvemos a convocar a Raúl Romero?’”, expresó.

Fuente: Willax Televisión

