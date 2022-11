El lunes 21 de noviembre de 2022, durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González se burló de Ethel Pozo y aseguró que la decoración de la boda de Valeria Piazza estuvo mucho mejor que la del matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel.

“¿Qué habrá pensado la ‘fariselita’, no? Dirá ‘oye, tanto ruido, tanta bulla, tanta promoción, tanto que hice con esto y la boda de Valeria está mejor que la mía’”, comentó ‘Peluchín’ entre risas.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que fue una boda hermosa: “Linda boda (...) me pareció perfecto, Valeria estaba muy bonita también”.

“De verdad que sí, fue una cachetada para la boda de la ‘fariselita’”, afirmó Rodrigo González. “Lindo todo, a mí también me pareció perfecto (...) menos algunos invitados”, acotó entre risas.

Además, Rodrigo González se refirió al encuentro de Ethel Pozo y Tula Rodríguez: “La ‘fariselita’ con la Tula ahí, qué incómodo momento también ¿no? Por eso se empezó a disforzar más que nunca también”.

Incluso, ‘Peluchín’ se refirió al mensaje que Tula Rodríguez publicó en Instagram, en el que aseguró que la novia más hermosa era Valeria Piazza: “Ojo con eso, ah, o sea: Ethel tu no, tu no eres la novia más hermosa”.

“Y de ahí la Ethel sube una historia y pone ‘las tres novias’, no era tu día, no era tu día, ya no, ese era el día de Valeria, quieres buscar protagonismo siempre, como sea y donde sea, esa es la consecuencia de rodearte de puro ‘chupe’ (...) te han hecho creer que a la gente le importas”.

Rodrigo González también se burló del largo mensaje que Ethel Pozo dedicó a Valeria Piazza: “Hace dos meses la conoce, madre mía ¡qué intensa!”.

Fuente: Willax Televisión

