El ‘perreo’ intenso de Tilsa Lozano en su boda con Jackson Mora, el pasado 25 de noviembre, no pasó desapercibido por Rodrigo González. El conductor de ‘Amor y Fuego’ tildó de “ordinario” el baile que hizo la exconejita frente a su esposo y sus invitados.

El popular ‘Peluchín’ comentó que Jackson Mora estaba evidentemente incómodo por los atrevidos pasos de su flamante esposa.

“Eso para la habitación (...) se ve que él no lo está disfrutando, él está avergonzado. Ella va a decir lo contrario, pero entonces por qué él no te siguió la cuerda, se ve incómodo, no sabía como agarrarte, no sabía cómo decirte ‘no sigas’. Y ella todavía con la actitud corporal le dice ‘ya pues’. Ella creía que estaba en el ‘Downtown’ que le habían contratado para hacer un show”, sostuvo HOY 28 de junio.

Rodrigo dijo que no le llama la atención de Tilsa Lozano ya que “es parte de su personaje”.

“La parte que me hace ruido es que él no le sigue la cuerda, pero ella lo evidencia y lo deja peor, ve que está incómodo sigue, ella quería ser el centro de su boda aunque tenga que incomodarlo a él. Él prefería que no estés haciendo ese numerito ”, sentenció.

