Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no pudo evitar comentar sobre el inesperado fin del romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, luego de más de un año de relación y una pequeña bebé de por medio. Y es que a raíz de este acontecimiento, muchos especulan qué podría haber pasado con la parejita para terminar de una manera tan abrupta.

Todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, cuando el popular ‘Peluchín’ se pronunció sobre las imágenes del futbolista dejando la casa que compartía con la joven empresaria. “El ‘Gato’ Cuba se va con más de siete maletas a la casa de su madre”, comenzó diciendo.

“Regresa a la casa de su madre con su maleta. Parece que el perdón no va a llegar pronto, sino te llevas una maleta de mano o un carry on. Ni una palabra, nada, lleno de mochilas, porque va a pasar una buena cantidad de días y no va a volver a donde estaba. No llegas así a la casa de tu madre, hasta con juguetes de la niña, o sea que las visitas van a ser ahí, podemos sacar esa conclusión”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la figura de Willax TV se fue con todo al confesar el motivo por el que la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba habría llegado a su fin. “ ¿Qué habra pasado? Es muy facil deducir que el gato siempre será techero”, dijo el presentador entre risas.

Ale Venturo se reúne con abogado de Melissa Paredes

¿Se repite la historia? Ale Venturo fue captada por las cámaras de “Amor y Fuego” reunida con Wilmer Arica, abogado que representó legalmente a Melissa Paredes en su proceso con Rodrigo Cuba.

El conductor Rodrigo González fue el encargado de compartir en sus redes sociales, el video promocional de lo que será su programa HOY, miércoles 31 de mayo, donde se logra ver a la popular ‘Nevera’ conversando con el que sería su representante legal al interior de su auto. “Ale Venturo se reúne con abogado de Melissa Paredes ¿El ‘Gato’ fue a conciliar con la rubia?”, agregó el espacio de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR